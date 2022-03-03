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Стаховський: Джокович підтримав Україну

Сьогодні 11:47 222 0
Стаховський: Джокович підтримав Україну
Стаховський: Джокович підтримав Україну
Фото - gettyimages
#Новак Джокович, #Сергій Стаховський, #Роджер Федерер, #Рафаель Надаль

Джерело - tribuna.com.

Український тенісист Сергій Стаховський назвав на реакцію тенісної спільноти на вторгнення РФ в Україну.

Про це розповів сам тенісист.

"Джокович надіслав мені повідомлення підтримки, ми навіть трохи поспілкувалися. Намагався зв’язатися з Федерером та Надалем – шкода, що вони промовчали. Я їх розумію, це не їхня війна. Ми маємо підтримку відомих людей. Сподіваюся, вона буде й надалі.

Рубльов та Медвєдєв – хороші хлопці, вони розуміють всю жорстокість цієї війни. Принаймні вони намагаються щось зробити, коли інші – ні. Я вже отримав сотні повідомлень від тенісистів з усього світу, які вражені подіями. Це допомагає.

Це означає, що вони розуміють – те, що Путін говорить про українців-нацистів, неправда", – сказав Стаховський.

Нагадаємо, Світоліна перерахує призові українській армії.

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