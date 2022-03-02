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Світоліна перерахує призові українській армії

Сьогодні 23:11 46 0
Еліна Світоліна прокоментувала підтримку ЗСУ
Світоліна перерахує призові українській армії
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру в Монтереї на підтримку української армії.

Про це розповіла сама тенісистка після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою.

"Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії", - відзначила Світоліна.

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