Світоліна перерахує призові українській армії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру в Монтереї на підтримку української армії.
Про це розповіла сама тенісистка після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою.
"Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії", - відзначила Світоліна.
Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру на підтримку української армії. Про це вона заявила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї. Світоліна не змогла стримати сльози. pic.twitter.com/OyionzGZZF— DW українською (@dw_ukrainian) March 2, 2022