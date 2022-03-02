Світоліна перерахує призові українській армії

Еліна Світоліна прокоментувала підтримку ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру в Монтереї на підтримку української армії.

Про це розповіла сама тенісистка після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою.

"Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії", - відзначила Світоліна.