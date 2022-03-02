Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Ліоні

Ястремська пробилась у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (140) подолала стартовий бар'єр на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Open 6ème Sens у Ліоні (Франція).

Ястремська у першому колі турніру обіграла Аню Богдан (97) з Румунії.

Матч тривав 3 години та 9 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 7 брейк-пойнтів.

У другому колі турніру Ястремська зустрінеться з іспанкою Крістіною Буксою.

Open 6ème Sens - WTA250

Ліон, Франція

Хард (зал)

Призовий фонд $239,477

Перше коло, 01 березня

Даяна Ястремська - Ана Богдан 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7)

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.