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Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Ліоні

Сьогодні 08:55 299 0
Ястремська пробилась у друге коло турніру
Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Ліоні
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (140) подолала стартовий бар'єр на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Open 6ème Sens у Ліоні (Франція).

Ястремська у першому колі турніру обіграла Аню Богдан (97) з Румунії.

Матч тривав 3 години та 9 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 7 брейк-пойнтів.

У другому колі турніру Ястремська зустрінеться з іспанкою Крістіною Буксою.

Open 6ème Sens - WTA250
Ліон, Франція
Хард (зал) 
Призовий фонд $239,477
Перше коло, 01 березня

Даяна Ястремська - Ана Богдан  3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7)

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.

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