Російський тенісист Андрій Рубльов у півфіналі турніру АТР у Дубаї обіграв поляка Хуберта Хуркача.

Після матчу Рубльов на камері залишив послання "Ні війні".

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd