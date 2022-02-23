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Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії

Сьогодні 14:41 43 0
Матч тривав 1 годину та 37 хвилин
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (222) у другому колі турніру у Форлі програв Александеру Річарду зі США (№274 ATP).

Актуально: Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200

Матч тривав 1 годину та 37 хвилин. Марченко два рази подав на виліт, допустив 4 подвійних помилок та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.

Citta' Di Forli' 5 - ATP Challenger Tour
Форлі, Італія
Призовий фонд - €45,730
Хард (зал)
Друге коло, 23 лютого

Александер Річард (США) - Ілля Марченко 6:3, 7:5

Раніше Ілля Марченко обіграв японця Ясутака Учіяма (196).

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