Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (222) у другому колі турніру у Форлі програв Александеру Річарду зі США (№274 ATP).
Актуально: Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200
Матч тривав 1 годину та 37 хвилин. Марченко два рази подав на виліт, допустив 4 подвійних помилок та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.
Citta' Di Forli' 5 - ATP Challenger Tour
Форлі, Італія
Призовий фонд - €45,730
Хард (зал)
Друге коло, 23 лютого
Александер Річард (США) - Ілля Марченко 6:3, 7:5
Раніше Ілля Марченко обіграв японця Ясутака Учіяма (196).