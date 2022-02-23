Матч тривав 1 годину та 37 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (222) у другому колі турніру у Форлі програв Александеру Річарду зі США (№274 ATP).

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Матч тривав 1 годину та 37 хвилин. Марченко два рази подав на виліт, допустив 4 подвійних помилок та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.

Citta' Di Forli' 5 - ATP Challenger Tour

Форлі, Італія

Призовий фонд - €45,730

Хард (зал)

Друге коло, 23 лютого

Александер Річард (США) - Ілля Марченко 6:3, 7:5

Раніше Ілля Марченко обіграв японця Ясутака Учіяма (196).