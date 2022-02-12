Марченко вийшов до фіналу кваліфікації турніру ATP у Досі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (160) пробився до фіналу кваліфікації у рамках турніру ATP 250 у Катарі.
У стартовому матчі відбору українець, посіяний під четвертим номером, здолав Максима Жанв'є з Франції.
Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Марченко 5 разів подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 1 з 4 брейк-пойнтів.
У фіналі Марченко зіграє проти Йозефа Коваліка зі Словаччини (170).
Qatar ExxonMobil Open - ATP 250
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд $1,176,595
Півфінал кваліфікації, 12 лютого
Ілля Марченко (Україна) – Максим Жанв'є (Франція) 6:4, 7:6(3)
Раніше Костюк здолала Перес у першому раунді кваліфікації турніру в Дубаї.