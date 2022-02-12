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Марченко вийшов до фіналу кваліфікації турніру ATP у Досі

Сьогодні 16:12 141 0
Марченко побореться за вихід в основну сітку турніру
Марченко вийшов до фіналу кваліфікації турніру ATP у Досі
Фото - gettyimages
#Доха, #Катар, #Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (160) пробився до фіналу кваліфікації у рамках турніру ATP 250 у Катарі.

У стартовому матчі відбору українець, посіяний під четвертим номером, здолав Максима Жанв'є з Франції.

Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Марченко 5 разів подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 1 з 4 брейк-пойнтів.

 У фіналі Марченко зіграє проти Йозефа Коваліка зі Словаччини (170).

Qatar ExxonMobil Open - ATP 250
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд $1,176,595
Півфінал кваліфікації, 12 лютого

Ілля Марченко (Україна) – Максим Жанв'є (Франція) 6:4, 7:6(3)

Раніше Костюк здолала Перес у першому раунді кваліфікації турніру в Дубаї.

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