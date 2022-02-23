Бондаренко з Пітер програла на турнірі у Мексиці

Матч тривав одну годину 43 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко разом з Катаржиною Пітер із Польщі програли у першому колі парного турніру Abierto Akron Zapopan - WTA250 у Мексиці.

Українсько-польський дует поступився тенісисткам з Китаю Сін Ю Ван та Лінь Чжу у трьох сетах. Матч тривав одну годину 43 хвилини.

Бондаренко та Пітер виконали один ейс, припустилися 10 подвійних помилок та використали 5 із 12 брейк-пойнтів.

Abierto Akron Zapopan - WTA250

Гвадалахара (Мексика)

Призовий фонд $239,477

Парний турнір, перше коло

23 лютого

Сін Ю Ван (Китай)/Лінь Чжу (Китай) - Катерина Бондаренко (Україна)/ Катаржина Пітер (Польща) 6:4, 4:6, 10:8

Нагадаємо Калініна пропустить турнір WTA у Мексиці.