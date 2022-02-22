Калініна пропустить турнір WTA у Мексиці

Друга ракетка України Ангеліна Калініна не братиме участі у змаганнях серії WTA 250 у Монтерреї.

Про це повідомляє btu.org.ua.

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На відмові Калініної в основну сітку пройшла китаянка Ван Сіюй.

Monterrey Open відбудеться 28 лютого до 6 березня. Паралельно з цим відбудуться змагання у Ліоні.

Калініна не виступала цього сезону з Відкритого чемпіонату Австралії, де вона вибула з боротьби після першого раунду.

Раніше Калініна знялася з турніру у Досі.