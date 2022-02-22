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Калініна пропустить турнір WTA у Мексиці

Сьогодні 22:25 116 0
Калініна пропустить турнір WTA у Мексиці
Калініна пропустить турнір WTA у Мексиці
#Ангеліна Калініна

Джерело - btu.org.ua.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна не братиме участі у змаганнях серії WTA 250 у Монтерреї.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Актуально: Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15

На відмові Калініної в основну сітку пройшла китаянка Ван Сіюй.

Monterrey Open відбудеться 28 лютого до 6 березня. Паралельно з цим відбудуться змагання у Ліоні.

Калініна не виступала цього сезону з Відкритого чемпіонату Австралії, де вона вибула з боротьби після першого раунду.

Раніше Калініна знялася з турніру у Досі.

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