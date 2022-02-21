Костюк з Соснович виграла стартовий матч турніру у Досі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк в дуеті з Олександрою Соснович із Білорусі обіграла тандем Ірина Баре / Крістіна Кучова (Румунія/Словаччина) у першому колі турніру WTA 1000 у Досі.
Матч тривав 1 годину та 17 хвилин.
У другому колі україно-білоруська пара зіграє проти дуету Еліза Мертенс / Вероніка Кудерметова (Бельгія / Росія).
Qatar TotalEnergies Open - WTA1000
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд - $2,331,698
Перше коло, 21 лютого
Марта Костюк / Александра Соснович - Ірина Баре / Крістіна Кучова 7:6 (3), 6:2
Нагадаємо, Світоліна поступилась на старті турніру у Досі.