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Костюк з Соснович виграла стартовий матч турніру у Досі

Сьогодні 22:25 159 0
Костюк продовжує боротьбу на турнірі у Досі
Костюк з Соснович виграла стартовий матч турніру у Досі
Фото - gettyimages
#Доха, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк в дуеті з Олександрою Соснович із Білорусі обіграла тандем Ірина Баре / Крістіна Кучова (Румунія/Словаччина) у першому колі турніру WTA 1000 у Досі.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин.

У другому колі україно-білоруська пара зіграє проти дуету Еліза Мертенс / Вероніка Кудерметова (Бельгія / Росія).

 Qatar TotalEnergies Open - WTA1000
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд - $2,331,698
Перше коло, 21 лютого

Марта Костюк / Александра Соснович - Ірина Баре / Крістіна Кучова 7:6 (3), 6:2

Нагадаємо, Світоліна поступилась на старті турніру у Досі.

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