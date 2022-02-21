Костюк з Соснович виграла стартовий матч турніру у Досі

Костюк продовжує боротьбу на турнірі у Досі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк в дуеті з Олександрою Соснович із Білорусі обіграла тандем Ірина Баре / Крістіна Кучова (Румунія/Словаччина) у першому колі турніру WTA 1000 у Досі.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин.

У другому колі україно-білоруська пара зіграє проти дуету Еліза Мертенс / Вероніка Кудерметова (Бельгія / Росія).

Qatar TotalEnergies Open - WTA1000

Доха, Катар

Хард

Призовий фонд - $2,331,698

Перше коло, 21 лютого

Марта Костюк / Александра Соснович - Ірина Баре / Крістіна Кучова 7:6 (3), 6:2

Нагадаємо, Світоліна поступилась на старті турніру у Досі.