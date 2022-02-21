Світоліна поступилась на старті турніру у Досі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (15) поступилась Терезі Мартінцовій (42) із Чехії у першому колі турніру у Досі.
Матч тривав 3 години та 2 хвилини. Світоліна 4 рази подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 9 з 10 брейк-пойнтів.
Qatar TotalEnergies Open - WTA1000
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд - $2,331,698
Перше коло, 21 лютого
Тереза Мартінцова - Еліна Світоліна 6:7 (2), 7:5, 7:6 (5)
Раніше Костюк обіграла американку Лю у фіналі кваліфікації турніру WTA у Досі.