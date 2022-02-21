Світоліна поступилась на старті турніру у Досі

Еліна Світоліна програла стартовий матч на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (15) поступилась Терезі Мартінцовій (42) із Чехії у першому колі турніру у Досі.

Матч тривав 3 години та 2 хвилини. Світоліна 4 рази подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 9 з 10 брейк-пойнтів.

Qatar TotalEnergies Open - WTA1000

Доха, Катар

Хард

Призовий фонд - $2,331,698

Перше коло, 21 лютого

Тереза Мартінцова - Еліна Світоліна 6:7 (2), 7:5, 7:6 (5)

Раніше Костюк обіграла американку Лю у фіналі кваліфікації турніру WTA у Досі.