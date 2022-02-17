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Ястремська поступилася Вондроушовій в третьому колі турніру в Дубаї

Сьогодні 22:14 165 1
Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини
Ястремська поступилася Вондроушовій в третьому колі турніру в Дубаї
#Вондроушова, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (146) у третьому колі турніру WTA500 у Дубаї поступилася Маркеті Вондроушовій (38).

Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Ястремська двічі подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала 2 з 7 брейк-пойнта.

Вондроушова у свою чергу жодного разу не подала навиліт, допустилася семи подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейка.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард 
Третє коло, 17 лютого

Маркета Вондроушова - Даяна Ястремська 7:5, 6:4

Раніше турнір покинула Марта Костюк та Еліна Світоліна.

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