Ястремська поступилася Вондроушовій в третьому колі турніру в Дубаї

Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (146) у третьому колі турніру WTA500 у Дубаї поступилася Маркеті Вондроушовій (38).

Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Ястремська двічі подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала 2 з 7 брейк-пойнта.

Вондроушова у свою чергу жодного разу не подала навиліт, допустилася семи подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейка.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $768,680

Хард

Третє коло, 17 лютого

Маркета Вондроушова - Даяна Ястремська 7:5, 6:4

Раніше турнір покинула Марта Костюк та Еліна Світоліна.