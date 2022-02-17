Ястремська поступилася Вондроушовій в третьому колі турніру в Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (146) у третьому колі турніру WTA500 у Дубаї поступилася Маркеті Вондроушовій (38).
Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:4.
Ястремська двічі подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала 2 з 7 брейк-пойнта.
Вондроушова у свою чергу жодного разу не подала навиліт, допустилася семи подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейка.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард
Третє коло, 17 лютого
Маркета Вондроушова - Даяна Ястремська 7:5, 6:4
Раніше турнір покинула Марта Костюк та Еліна Світоліна.