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Костюк поступилася Соболенко на старті турніру в Дубаї

Сьогодні 21:08 228 1
Українка завершила виступи на змаганнях
Костюк поступилася Соболенко на старті турніру в Дубаї
#Марта Костюк, #Аріна Соболенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (49) у першому колі турніру WTA500 у Дубаї поступилася білорусці Аріні Соболенко (2).

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилині і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 3 з 8 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард 
Перше коло, 15 лютого

Аріна Соболенко (Білорусь) - Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:1

Раніше Ястремська здобула важку перемогу.

Також, Світоліна потужно стартувала на турнірі в Дубаї.

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