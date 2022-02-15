Костюк поступилася Соболенко на старті турніру в Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (49) у першому колі турніру WTA500 у Дубаї поступилася білорусці Аріні Соболенко (2).
Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилині і завершився з рахунком 6:4, 6:1.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 3 з 8 брейків.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард
Перше коло, 15 лютого
Аріна Соболенко (Білорусь) - Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:1
Раніше Ястремська здобула важку перемогу.
Також, Світоліна потужно стартувала на турнірі в Дубаї.