Костюк поступилася Соболенко на старті турніру в Дубаї

Українка завершила виступи на змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (49) у першому колі турніру WTA500 у Дубаї поступилася білорусці Аріні Соболенко (2).

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилині і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 3 з 8 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $768,680

Хард

Перше коло, 15 лютого

Аріна Соболенко (Білорусь) - Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:1

Раніше Ястремська здобула важку перемогу.

Також, Світоліна потужно стартувала на турнірі в Дубаї.