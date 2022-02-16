Українка здолала 3-ю ракетку світу в другому колі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (146) у другому колі турніру WTA500 у Дубаї здолала Барбору Крейчикову (3).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7(7):6(3).

Ястремська двічі подала навиліт, допустилася двох подвійних помилок та реалізувала 2 з 2 брейків.

У той же час Крейчикова 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних та реалізувала 1 з 5 брейк-пойнтів.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $768,680

Хард

Друге коло, 16 лютого

Даяна Ястремська (Україна) - Барбора Крейчикова (Чехія) 6:3, 7(7):6(3)

У третьому колі Ястремська зустрінеться з переможницею пари Вондрушова - Грачова.

Раніше турнір покинула Марта Костюк та Еліна Світоліна.