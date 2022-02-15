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Джокович: Я ніколи не був проти вакцинації

Сьогодні 15:26 144 0
Новак Джокович прокоментував своє ставлення до вакцинації
Джокович: Я ніколи не був проти вакцинації
Фото - gettyimages
#Новак Джокович

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка світу Новак Джокович не є противником вакцинації.

Про це розповів сам тенісист.

"Відмовитися від Вімблдону та Ролан Гаррос? Так, готовий, це ціна, яку я готовий заплатити. Я ніколи не був проти вакцинації, але завжди підтримував свободу вибору, що робити зі своїм організмом. Принципи прийняття рішень про моє тіло важливіші за будь-який титул або ще щось. Я намагаюся бути в гармонії зі своїм тілом, наскільки це можливо. Я ніколи не був проти вакцинації. Я розумію, що всі люди в усьому світі докладають великих зусиль, щоб упоратися з цим вірусом і, я сподіваюся, якнайшвидше покласти йому кінець.

Я розумію, що критики багато і що люди висувають різні теорії про те, як мені пощастило чи як це зручно. Але ковід не буває везінням чи зручністю. Мільйони людей у ​​всьому світі страждали і продовжують страждати від ковіду. Тому я ставлюся до цього дуже серйозно. Мені дуже не подобається, коли хтось думає, що я зловжив чимось або використав щось на свою користь, щоб отримати позитивний ПЛР-тест і врешті-решт поїхати до Австралії. Про фальшування тестів мені нічого невідомо", - сказав Джокович.

Раніше Джоковича депортували  з Австралії та не дали зіграти на Australian Open-2022.

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