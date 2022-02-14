Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. Анетт Контавейт піднялась на шосту позицію та оновила власний рекорд
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15-е місце. Марта Костюк піднялася на два рядки і тепер посідає 49-е місце (найкращий результат у кар'єрі). На три позиції покращила своє становище Ангеліна Калініна - 50-е місце.
10 рядків втратила Леся Цуренко - 121-е місце, Катерина Байндл піднялася на 135 місце, а Дарина Снігур - на 137-е (особистий рекорд), Даяна Ястремська - на 146-е.
Рейтинг WTA
(оновлено 14 лютого 2022 року)
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|8330
|2 (2)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|5698
|3 (3)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|5533
|4 (4)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4452
|5 (5)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4429
|6 (9)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4241
|7(6)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|4195
|8 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|4191
|9 (8)
|Іга Свьонтек (Польща)
|3986
|10 (10)
|Он Жабер (Туніс)
|3070
|15 (15)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2572
|49 (51)
|Марта Костюк (Україна)
|1135
|50 (53)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1113
|121 (111)
|Леся Цуренко (Україна)
|571
|135 (139)
|Катерина Байндль (Козлова) (Україна)
|490
|137 (140)
|Дар'я Снігур (Україна)
|480
|146 (149)
|Даяна Ястремська (Україна)
|442
|192 (197)
|Катеріна Завацька (Україна)
|345
|274 (277)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|244