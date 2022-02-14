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Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди

Сьогодні 10:10 190712
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Фото - gettyimages
#WTA, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. Анетт Контавейт піднялась на шосту позицію та оновила власний рекорд

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15-е місце. Марта Костюк піднялася на два рядки і тепер посідає 49-е місце (найкращий результат у кар'єрі). На три позиції покращила своє становище Ангеліна Калініна - 50-е місце.

10 рядків втратила Леся Цуренко - 121-е місце, Катерина Байндл піднялася на 135 місце, а Дарина Снігур - на 137-е (особистий рекорд), Даяна Ястремська - на 146-е.

Рейтинг WTA

(оновлено 14 лютого  2022 року)

1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 8330
2 (2) Арина Соболенко (Білорусь) 5698
3 (3) Барбора Крейчикова (Чехія) 5533
4 (4) Кароліна Плішкова (Чехія) 4452
5 (5) Паула Бадоса (Іспанія) 4429
6 (9) Анетт Контавейт (Естонія) 4241
7(6) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 4195
8 (7) Марія Саккарі (Греція) 4191
9 (8) Іга Свьонтек (Польща) 3986
10 (10) Он Жабер (Туніс) 3070
15 (15) Еліна Світоліна (Україна) 2572
49 (51) Марта Костюк (Україна) 1135
50 (53) Ангеліна Калініна (Україна) 1113
121 (111) Леся Цуренко (Україна) 571
135 (139) Катерина Байндль (Козлова) (Україна) 490
137 (140) Дар'я Снігур (Україна) 480
146 (149) Даяна Ястремська (Україна) 442
192 (197) Катеріна Завацька (Україна) 345
274 (277) Катерина Бондаренко (Україна) 244
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