Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. Анетт Контавейт піднялась на шосту позицію та оновила власний рекорд

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15-е місце. Марта Костюк піднялася на два рядки і тепер посідає 49-е місце (найкращий результат у кар'єрі). На три позиції покращила своє становище Ангеліна Калініна - 50-е місце.

10 рядків втратила Леся Цуренко - 121-е місце, Катерина Байндл піднялася на 135 місце, а Дарина Снігур - на 137-е (особистий рекорд), Даяна Ястремська - на 146-е.

Рейтинг WTA

(оновлено 14 лютого 2022 року)



