Костюк здолала Перес у першому раунді кваліфікації турніру в Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк переграла австралійку Еллен Перес у межах першого раунду кваліфікації турніру WTA-500 в Дубаї.
Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:2.
Костюк 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард
Кваліфікація, перше коло, 12 лютого
Марта Костюк (Україна) - Еллен Перес (Австралія) 6:4, 3:6, 6:2
Завтра, 13 лютого, Костюк зіграє з Діан Паррі у півфіналі кваліфікації.