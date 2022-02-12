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Костюк здолала Перес у першому раунді кваліфікації турніру в Дубаї

Сьогодні 15:54 190 0
Завтра, 13 лютого, Костюк зіграє з Діан Паррі
Костюк здолала Перес у першому раунді кваліфікації турніру в Дубаї
#Марта Костюк, #Еллен Перес

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк переграла австралійку Еллен Перес у межах першого раунду кваліфікації турніру WTA-500 в Дубаї.

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:2.

Костюк 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард 
Кваліфікація, перше коло, 12 лютого

Марта Костюк (Україна) - Еллен Перес (Австралія) 6:4, 3:6, 6:2

Завтра, 13 лютого, Костюк зіграє з Діан Паррі у півфіналі кваліфікації.

Також, Ястремська здобула перемогу на старті турніру.

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