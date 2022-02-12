Поєдинок тривав 1 годину і 28 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська здобула перемогу в рамках першого кола кваліфікації турніру WTA500 у Дубаї.

Українка здолала казахстанську тенісистку Анну Даніліну.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:0.

Ястремська двічі подала навиліт, тричі допустилася подвійної помилки та реалізувала 6 з 17 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $768,680

Хард

Кваліфікація, перше коло, 12 лютого

Даяна Ястремська (Україна) - Анна Даніліна (Казахстан) 7:5, 6:0

Раніше Снігур поступилась на турнірі у Франції.