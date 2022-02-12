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Ястремська здобула перемогу на старті турніру в Дубаї

Сьогодні 15:31 76 1
Поєдинок тривав 1 годину і 28 хвилин
Ястремська здобула перемогу на старті турніру в Дубаї

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська здобула перемогу в рамках першого кола кваліфікації турніру WTA500 у Дубаї.

Українка здолала казахстанську тенісистку Анну Даніліну.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:0.

Ястремська двічі подала навиліт, тричі допустилася подвійної помилки та реалізувала 6 з 17 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард 
Кваліфікація, перше коло, 12 лютого

Даяна Ястремська (Україна) - Анна Даніліна (Казахстан) 7:5, 6:0

Раніше Снігур поступилась на турнірі у Франції.

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