Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська здобула перемогу в рамках першого кола кваліфікації турніру WTA500 у Дубаї.
Українка здолала казахстанську тенісистку Анну Даніліну.
Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:0.
Ястремська двічі подала навиліт, тричі допустилася подвійної помилки та реалізувала 6 з 17 брейків.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард
Кваліфікація, перше коло, 12 лютого
Даяна Ястремська (Україна) - Анна Даніліна (Казахстан) 7:5, 6:0
Раніше Снігур поступилась на турнірі у Франції.