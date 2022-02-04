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29.01.2022 18:00 954

Джокович вирішив вакцинуватися

Сьогодні 10:12 165 0
На рішення серба вплинула перемога Рафаеля Надаля на Australian Open-2022
Джокович вирішив вакцинуватися
Фото - gettyimages
#Новак Джокович

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка світу Новак Джокович, який є принциповим противником вакцинації, все ж таки вирішив зробити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив біограф серба Даніель Мукш.

На його думку, на це рішення вплинула перемога Рафаеля Надаля на Australian Open-2021:

"З того, що я чув від його оточення, гадаю, що Джокович вакцинується. Можливо, фінал Australian Open вплинув на це рішення. Можливо, до цього його підштовхнув 21-й титул Надаля на турнірах Grand Slam", - розповів Мукш.

Раніше Джоковича депортували  з Австралії та не дали зіграти на Australian Open-2022.

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