Джокович вирішив вакцинуватися

На рішення серба вплинула перемога Рафаеля Надаля на Australian Open-2022

Перша ракетка світу Новак Джокович, який є принциповим противником вакцинації, все ж таки вирішив зробити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив біограф серба Даніель Мукш.

На його думку, на це рішення вплинула перемога Рафаеля Надаля на Australian Open-2021:

"З того, що я чув від його оточення, гадаю, що Джокович вакцинується. Можливо, фінал Australian Open вплинув на це рішення. Можливо, до цього його підштовхнув 21-й титул Надаля на турнірах Grand Slam", - розповів Мукш.

Раніше Джоковича депортували з Австралії та не дали зіграти на Australian Open-2022.