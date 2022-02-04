Джокович вирішив вакцинуватися

Джерело - sport.ua.
Перша ракетка світу Новак Джокович, який є принциповим противником вакцинації, все ж таки вирішив зробити щеплення від коронавірусу.
Про це повідомив біограф серба Даніель Мукш.
На його думку, на це рішення вплинула перемога Рафаеля Надаля на Australian Open-2021:
"З того, що я чув від його оточення, гадаю, що Джокович вакцинується. Можливо, фінал Australian Open вплинув на це рішення. Можливо, до цього його підштовхнув 21-й титул Надаля на турнірах Grand Slam", - розповів Мукш.
Раніше Джоковича депортували з Австралії та не дали зіграти на Australian Open-2022.