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Українського тенісиста усунули від виступів через допінг

Сьогодні 09:41 222 0
Тенісист попався на допінгу
Українського тенісиста усунули від виступів через допінг
#Тимур Мухтарулін

Джерело - itftennis.com.

Український тенісист Тимур Мухтарулін визнаний винним у порушенні антидопінгових правил та усунений від виступів на 4 роки.

 Про це повідомляє itftennis.com.

"Мухтарулін був звинувачений у порушенні антидопінгових правил відповідно до статей 2.1 та/або 2.2 Антидопінгової програми (наявність забороненої речовини в пробі гравця) 18 грудня 2021 року.

Тимур Мухтарулін не відповів на звинувачення і таким чином вважається, що він визнав порушення антидопінгових правил. Період дискваліфікації починається з дати, коли Мухтарулін був тимчасово відсторонений, тобто з 22 листопада 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Під час виступу на турнірі ITF M15 у Чорноморську Тимур здав зразок сечі, в якому було виявлено амфетамін.

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