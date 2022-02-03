Українського тенісиста усунули від виступів через допінг

Тенісист попався на допінгу

Український тенісист Тимур Мухтарулін визнаний винним у порушенні антидопінгових правил та усунений від виступів на 4 роки.

Про це повідомляє itftennis.com.

"Мухтарулін був звинувачений у порушенні антидопінгових правил відповідно до статей 2.1 та/або 2.2 Антидопінгової програми (наявність забороненої речовини в пробі гравця) 18 грудня 2021 року. Тимур Мухтарулін не відповів на звинувачення і таким чином вважається, що він визнав порушення антидопінгових правил. Період дискваліфікації починається з дати, коли Мухтарулін був тимчасово відсторонений, тобто з 22 листопада 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Під час виступу на турнірі ITF M15 у Чорноморську Тимур здав зразок сечі, в якому було виявлено амфетамін.