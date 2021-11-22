Українського тенісиста підозрюють у допінгу

У тенісиста виявили заборонені речовини

Українського тенісиста Тімура Мухтаруліна відсторонили від змагань.

Про це повідомляє БТУ.

19-річний українець під час виступу на турнірі ITF M15 у Чорноморську (30 серпня – 5 вересня) здав зразок сечі, який було відправлено до акредитованої WADA лабораторії у Монреалі.

В результаті проведених аналізів у пробі Мухтаруліна був виявлений амфетамін - речовина відноситься до категорії S6 забороненого списку WADA (стимулятор) і відтак заборонено антидопінгову програму.

12 листопада українцю було надіслано повідомлення про те, що він порушив правила Антидопінгової програми. Станом на 22 листопада гравець зберігає право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового усунення.

На турнірі ITF M15 у Чорноморську українець отримав wild card в основну сітку та програв у першому колі четвертому сіяному Клеману Табуру із Франції.

Раніше, російський тенісист отримав 20-місячну дискваліфікацію.