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Рейтинг ATP: Марченко зберіг свою позицію

Сьогодні 13:55 179 0
Оновлений рейтинг ATP
Рейтинг ATP: Марченко зберіг свою позицію
Фото - gettyimages
#Новак Джокович, #Ілля Марченко, #Данило Медведєв, #Молчанов, #Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлений рейтинг організації.

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15

Новак Джокович, який пропустив Australian Open, зумів зберегти перший рядок світового рейтингу, але росіянин Данило Медведєв, який грав у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії, суттєво скоротив відставання від серба.

Найкращий український тенісист Ілля Марченко зберіг 164-те місце. Сергій Стаховський опустився на дві позиції.

Рейтинг ATP від ​​31 січня:

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11015
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10125
3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) – 7780
4 (4). Стефанос Ціціпас (Греція) - 7170
5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6875
6 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 5278
7 (6). Андрій Рубльов (Росія) - 4830
8(8). Каспер Рууд (Норвегія) - 4065
9 (9) Фелікс Оже-Альясім (Канада) - 3923
10 (10). Яннік Сіннер (Італія) - 3705
164 (164). Ілля Марченко (Україна) - 408
221 (219). Сергій Стаховський (Україна) - 293
238 (242). Віталій Сачко (Україна) – 260
402 (400). Олексій Крутих (Україна) – 105
427 (427). Георгій Кравченко (Україна) - 91
497 (500). Владислав Орлов (Україна) – 69

Раніше Світоліна повернулася у ТОП-15.

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