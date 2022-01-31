Рейтинг ATP: Марченко зберіг свою позицію

Оновлений рейтинг ATP

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлений рейтинг організації.

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15

Новак Джокович, який пропустив Australian Open, зумів зберегти перший рядок світового рейтингу, але росіянин Данило Медведєв, який грав у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії, суттєво скоротив відставання від серба.

Найкращий український тенісист Ілля Марченко зберіг 164-те місце. Сергій Стаховський опустився на дві позиції.

Рейтинг ATP від ​​31 січня:

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11015

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10125

3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) – 7780

4 (4). Стефанос Ціціпас (Греція) - 7170

5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6875

6 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 5278

7 (6). Андрій Рубльов (Росія) - 4830

8(8). Каспер Рууд (Норвегія) - 4065

9 (9) Фелікс Оже-Альясім (Канада) - 3923

10 (10). Яннік Сіннер (Італія) - 3705

…

164 (164). Ілля Марченко (Україна) - 408

221 (219). Сергій Стаховський (Україна) - 293

238 (242). Віталій Сачко (Україна) – 260

402 (400). Олексій Крутих (Україна) – 105

427 (427). Георгій Кравченко (Україна) - 91

497 (500). Владислав Орлов (Україна) – 69

Раніше Світоліна повернулася у ТОП-15.