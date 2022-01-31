Рейтинг ATP: Марченко зберіг свою позицію

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлений рейтинг організації.
Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15
Новак Джокович, який пропустив Australian Open, зумів зберегти перший рядок світового рейтингу, але росіянин Данило Медведєв, який грав у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії, суттєво скоротив відставання від серба.
Найкращий український тенісист Ілля Марченко зберіг 164-те місце. Сергій Стаховський опустився на дві позиції.
Рейтинг ATP від 31 січня:
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11015
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10125
3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) – 7780
4 (4). Стефанос Ціціпас (Греція) - 7170
5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6875
6 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 5278
7 (6). Андрій Рубльов (Росія) - 4830
8(8). Каспер Рууд (Норвегія) - 4065
9 (9) Фелікс Оже-Альясім (Канада) - 3923
10 (10). Яннік Сіннер (Італія) - 3705
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164 (164). Ілля Марченко (Україна) - 408
221 (219). Сергій Стаховський (Україна) - 293
238 (242). Віталій Сачко (Україна) – 260
402 (400). Олексій Крутих (Україна) – 105
427 (427). Георгій Кравченко (Україна) - 91
497 (500). Владислав Орлов (Україна) – 69
Раніше Світоліна повернулася у ТОП-15.