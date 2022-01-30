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Під час фіналу Australian Open із трибуни на корт зістрибнув протестувальник

Сьогодні 13:47 Віктор Слюсаренко 156 0
Під час фіналу Australian Open із трибуни на корт зістрибнув протестувальник
Фото Getty Images
#Australian Open

Джерело - Чемпіон.

У другому сеті фінального матчу  Рафаель Надаль - Данііл Медвєдєв в рамках Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу на корт із трибуни зістрибнула людина з плакатом.

На банері був заклик до протесту проти затримання біженців в Австралії.

Хлопця швидко схопили та відтягли до підтрибунного приміщення, гра продовжилася.

Зазначимо, що першу ракетку світу Новака Джоковича перед початком турніру депортували з Австралії.

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