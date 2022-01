У другому сеті фінального матчу Рафаель Надаль - Данііл Медвєдєв в рамках Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу на корт із трибуни зістрибнула людина з плакатом.

На банері був заклик до протесту проти затримання біженців в Австралії.

Хлопця швидко схопили та відтягли до підтрибунного приміщення, гра продовжилася.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf