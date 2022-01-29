Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022

Третя перемога на турнірах Великого шлему для австралійки

Джерело - Чемпіон.

Ешлі Барті здобула перемога над Деніел Коллінз у рамках фіналу Australian Open 2022.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком

Барті 10 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 3 з 5 брейкпойнта.

Коллінз у свою чергу одного разу подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 2/4 брейків.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

Фінал, 29 січня

Ешлі Барті (Австралія) – Деніел Коллінз (США) 6:3, 7(7):6(2)

Барті стала першою за 44 роки австралійкою, яка виграла домашній турнір Великого шолома.

Нагадаємо, визначилися фіналісти Australian Open.