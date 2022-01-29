Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022

Джерело - Чемпіон.
Ешлі Барті здобула перемога над Деніел Коллінз у рамках фіналу Australian Open 2022.
Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком
Барті 10 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 3 з 5 брейкпойнта.
Коллінз у свою чергу одного разу подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 2/4 брейків.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Фінал, 29 січня
Ешлі Барті (Австралія) – Деніел Коллінз (США) 6:3, 7(7):6(2)
Барті стала першою за 44 роки австралійкою, яка виграла домашній турнір Великого шолома.
Нагадаємо, визначилися фіналісти Australian Open.