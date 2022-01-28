Джерело - Чемпіон.
На Відкритому чемпіонаті Австралії були зіграні півфінальні матчі у чоловіків.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
1/2 фіналу, 28 січня
Данило Медведєв (Росія) – Стефанос Ціціпас (Греція) 7:6, 4:6, 6:4, 6:1
Рафаель Надаль (Іспанія) – Маттео Берреттіні (Італія) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
Актуально: Надаль вийшов у 29 фінал Великого шолома
Australian Open - Фінал
Рафаель Надаль (Іспанія) - Данило Медведєв (Росія)
Фінал відбудеться 30 січня.
Раніше стали відомі фіналістки Australian Open.