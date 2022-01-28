Надаль та Медедєв зіграють у фіналі AO

Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті Австралії були зіграні півфінальні матчі у чоловіків.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

1/2 фіналу, 28 січня

Данило Медведєв (Росія) – Стефанос Ціціпас (Греція) 7:6, 4:6, 6:4, 6:1

Рафаель Надаль (Іспанія) – Маттео Берреттіні (Італія) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

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Australian Open - Фінал

Рафаель Надаль (Іспанія) - Данило Медведєв (Росія)

Фінал відбудеться 30 січня.

Раніше стали відомі фіналістки Australian Open.