Костюк та Ястремська поступились у третьому колі парного турніру Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська пара Марта Костюк / Даяна Ястремська поступились у третьому колі парного розряду Australian Open.
Українки програли дуету Каролін Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралія)
Матч тривав 1 годину та 44 хвилини. Костюк та Ястремська тричі подали на виліт, допустили 7 подвійних помилок та використали 1 з 10 брейк-пойнтів.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Третє коло, 24 січня
Каролін Доулхайд / Сторм Сандерс - Марта Костюк / Даяна Ястремська 6:4, 6:4
Нагадаємо, Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.