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Костюк та Ястремська поступились у третьому колі парного турніру Australian Open

Сьогодні 08:10 364 1
Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська завершили виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії у парному розряді.
Костюк та Ястремська поступились у третьому колі парного турніру Australian Open
Фото - gettyimages
#Australian Open, #Марта Костюк, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Марта Костюк / Даяна Ястремська поступились у третьому колі парного розряду Australian Open.

Українки програли дуету  Каролін Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралія)

Матч тривав 1 годину та 44 хвилини. Костюк та Ястремська тричі подали на виліт, допустили 7 подвійних помилок та використали 1 з 10 брейк-пойнтів.

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Третє коло, 24 січня

Каролін Доулхайд / Сторм Сандерс - Марта Костюк / Даяна Ястремська 6:4, 6:4

Нагадаємо, Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.

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