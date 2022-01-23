Монфіс вийшов до чвертьфіналу на Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Гаель Монфіс у 4-му колі Australian Open-2022 переміг серба Міоміра Кецмановича.
Чоловік Еліни Світоліної здобув впевнену перемогу у трьох сетах та вийшов у чвертьфінал. Матч тривав 2 години та 37 хвилин.
Монфіс виконав 17 есів, припустився чотирьох подвійних помилок та використав 4 із 11 брейк-пойнтів.
У чвертьфіналі суперником Монфіса буде переможець матчу між Пабло Карреньо-Бустою та Маттео Берреттіні.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Четверте коло
23 січня
Гаель Монфіс (Франція) - Міомір Кецманович (Сербія) 7:5, 7:6 (4), 6:3
Нагадаємо Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.