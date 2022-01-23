Монфіс вийшов до чвертьфіналу на Australian Open

Матч тривав 2 години та 37 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Гаель Монфіс у 4-му колі Australian Open-2022 переміг серба Міоміра Кецмановича.

Чоловік Еліни Світоліної здобув впевнену перемогу у трьох сетах та вийшов у чвертьфінал. Матч тривав 2 години та 37 хвилин.

Монфіс виконав 17 есів, припустився чотирьох подвійних помилок та використав 4 із 11 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі суперником Монфіса буде переможець матчу між Пабло Карреньо-Бустою та Маттео Берреттіні.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

Четверте коло

23 січня

Гаель Монфіс (Франція) - Міомір Кецманович (Сербія) 7:5, 7:6 (4), 6:3

Нагадаємо Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.