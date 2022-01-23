Людмила Кіченок програла у міксті на Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок програла у другому колі змішаного парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.
Українка у дуеті з Андрієм Голубєвим із Казахстану програла тандему Макото Ніномія/Айсам-уль-Хак Куреші (Японія/Пакистан).
Матч тривав 1 годину та 4 хвилини.
Кіченок та Голубєв виконали два ейси, припустилися чотирьох подвійних помилок.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Змішаний парний розряд, Друге коло
23 січня
Макото Ніномія/Айсам-уль-Хак Куреші (Японія/Пакистан) - Людмила Кіченок/Андрій Голубєв (Україна/Казахстан) 6:3, 6:4
Раніше Надія Кіченок разом із 38-річним мексиканцем Сантьяго Гонсалесом програла в 1/8 фіналу міксту на Australian Open.