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Людмила Кіченок програла у міксті на Australian Open

Сьогодні 10:41 100 0
Матч тривав 1 годину та 4 хвилини
Людмила Кіченок програла у міксті на Australian Open
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок програла у другому колі змішаного парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Українка у дуеті з Андрієм Голубєвим із Казахстану програла тандему Макото Ніномія/Айсам-уль-Хак Куреші (Японія/Пакистан). 

Матч тривав 1 годину та 4 хвилини.

Кіченок та Голубєв виконали два ейси, припустилися чотирьох подвійних помилок. 

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Змішаний парний розряд, Друге коло
23 січня

Макото Ніномія/Айсам-уль-Хак Куреші (Японія/Пакистан) - Людмила Кіченок/Андрій Голубєв (Україна/Казахстан) 6:3, 6:4

Раніше Надія Кіченок разом із 38-річним мексиканцем Сантьяго Гонсалесом програла в 1/8 фіналу міксту на Australian Open.

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