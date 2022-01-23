Людмила Кіченок програла у міксті на Australian Open

Матч тривав 1 годину та 4 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок програла у другому колі змішаного парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Українка у дуеті з Андрієм Голубєвим із Казахстану програла тандему Макото Ніномія/Айсам-уль-Хак Куреші (Японія/Пакистан).

Матч тривав 1 годину та 4 хвилини.

Кіченок та Голубєв виконали два ейси, припустилися чотирьох подвійних помилок.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

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Змішаний парний розряд, Друге коло

23 січня

Макото Ніномія/Айсам-уль-Хак Куреші (Японія/Пакистан) - Людмила Кіченок/Андрій Голубєв (Україна/Казахстан) 6:3, 6:4

Раніше Надія Кіченок разом із 38-річним мексиканцем Сантьяго Гонсалесом програла в 1/8 фіналу міксту на Australian Open.