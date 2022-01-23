Матч тривав 1 годину 26 хвилин

Джерело - Чемпіон.

29-річна українська тенісистка Надія Кіченок разом із 38-річним мексиканцем Сантьяго Гонсалесом поступилася у 1/8 фіналу змішаного турніру Australian Open.

Дует Кіченок/Гонсалес у трьох сетах програв парі Єна Шибахара/Бен Маклахлан. Матч тривав 1 годину 26 хвилин.

Дует Кіченок/Гонсалес виконав три ейси, припустився двох подвійних помилок та використав 2 із 3 брейк-пойнтів.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

Змішаний парний розряд, друге коло

23 січня

Єна Шибахара/Бен Маклахлан (Японія) - Надія Кіченок / Сантьяго Гонсалес (Україна / Мексика) 4:6, 6:3, 10:8

Нагадаємо Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.