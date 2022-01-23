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Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу міксту на Australian Open

Сьогодні 08:25 242 0
Матч тривав 1 годину 26 хвилин
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу міксту на Australian Open
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

29-річна українська тенісистка Надія Кіченок разом із 38-річним мексиканцем Сантьяго Гонсалесом поступилася у 1/8 фіналу змішаного турніру Australian Open.

Дует Кіченок/Гонсалес у трьох сетах програв парі Єна Шибахара/Бен Маклахлан. Матч тривав 1 годину 26 хвилин. 

Дует Кіченок/Гонсалес виконав три ейси, припустився двох подвійних помилок та використав 2 із 3 брейк-пойнтів.

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Змішаний парний розряд, друге коло
23 січня

Єна Шибахара/Бен Маклахлан (Японія) - Надія Кіченок / Сантьяго Гонсалес (Україна / Мексика) 4:6, 6:3, 10:8

Нагадаємо Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.

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