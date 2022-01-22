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Кіченок з перемоги стартувала у міксті на Australian Open

Сьогодні 11:16 131 0
Кіченок пробилась у друге коло турніру
Кіченок з перемоги стартувала у міксті на Australian Open
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до другого кола змішаного парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Українка у дуеті з Андрієм Голубєвим із Казахстану здобула перемогу над тандемом Дар'я Юрак / Рохан Бопанна (Хорватія/Індія). 

Матч тривав 1 годину та 3 хвилини.

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Змішаний парний розряд, Перше коло
22 січня

Людмила Кіченок / Андрій Голубєв - Дар'я Юрак / Рохан Бопанна 6:1, 4:6, 11:9

Нагадаємо, Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.

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