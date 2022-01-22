Кіченок з перемоги стартувала у міксті на Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до другого кола змішаного парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.
Українка у дуеті з Андрієм Голубєвим із Казахстану здобула перемогу над тандемом Дар'я Юрак / Рохан Бопанна (Хорватія/Індія).
Матч тривав 1 годину та 3 хвилини.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Змішаний парний розряд, Перше коло
22 січня
Людмила Кіченок / Андрій Голубєв - Дар'я Юрак / Рохан Бопанна 6:1, 4:6, 11:9
Нагадаємо, Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.