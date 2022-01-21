Кіченок з перемоги стартувала у міксті на Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до другого кола змішаного парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.
Кіченок у дуеті з мексиканцем Сантьяго Гонсалесом здобула перемогу над чехами Катериною Синяковою та Томашем Махачем.
Матч тривав 1 годину та 26 хвилин.
Кіченок з Гонсалесом 4 рази подали на виліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 3 з 7 брейк-пойнтів.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Змішаний парний розряд, Перше коло
21 січня
Надія Кіченок / Сантьяго Гонсалес (Україна / Мексика) – Катерина Синякова / Томаш Махач (Чехія) 7:5, 4:6, 10:7
Нагадаємо, Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.