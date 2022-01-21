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Кіченок з перемоги стартувала у міксті на Australian Open

Сьогодні 08:10 162 0
Кіченок пробилась у друге коло турніру
Кіченок з перемоги стартувала у міксті на Australian Open
#Australian Open, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до другого кола змішаного парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Кіченок у дуеті з мексиканцем Сантьяго Гонсалесом здобула перемогу над чехами Катериною Синяковою та Томашем Махачем.

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин.

Кіченок з Гонсалесом 4 рази подали на виліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 3 з 7 брейк-пойнтів.

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Змішаний парний розряд, Перше коло
21 січня

Надія Кіченок / Сантьяго Гонсалес (Україна / Мексика) – Катерина Синякова / Томаш Махач (Чехія) 7:5, 4:6, 10:7

Нагадаємо, Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренко.

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