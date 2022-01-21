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Український тенісист попався на допінгу

Сьогодні 11:41 118 0
Тенісист провалив допінг-тест
Український тенісист попався на допінгу
#допінг, #Данило Каленіченко, #теніс

Джерело - sport.ua.

Український тенісист Данило Каленіченко змушений призупинити кар'єру, оскільки отримав відсторонення від виступів на турнірах.

Про це повідомляє ITF.

Українець провалив допінг-тест. У пробі Каленіченка, взятій 9 листопада 2021 року під час виступів на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі, було виявлено метаболіт лігандрол.

Ця речовина належить до категорії S1 забороненого списку WADA. 10 січня українцю повідомили про порушення антидопінгових правил, а 20 січня його тимчасово відсторонили від виступів на змаганнях.

27-річний тенісист має право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового відсторонення.

Данило Каленіченко посідає 549-е місце в рейтингу ATP.

Нагадаємо, Каленіченко з боями поступився у другому колі челенджера у Братиславі.

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