Український тенісист попався на допінгу

Тенісист провалив допінг-тест

Український тенісист Данило Каленіченко змушений призупинити кар'єру, оскільки отримав відсторонення від виступів на турнірах.

Про це повідомляє ITF.

Українець провалив допінг-тест. У пробі Каленіченка, взятій 9 листопада 2021 року під час виступів на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі, було виявлено метаболіт лігандрол.

Ця речовина належить до категорії S1 забороненого списку WADA. 10 січня українцю повідомили про порушення антидопінгових правил, а 20 січня його тимчасово відсторонили від виступів на змаганнях.

27-річний тенісист має право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового відсторонення.

Данило Каленіченко посідає 549-е місце в рейтингу ATP.

Нагадаємо, Каленіченко з боями поступився у другому колі челенджера у Братиславі.