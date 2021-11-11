Каленіченко з боями поступився у другому колі челенджера у Братиславі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Данило Каленіченко (510 ATP) у другому колі челенджеру в Словаччині поступився Таллону Грікспору з Нідерландів.
Матч тривав майже 1,5 години. Каленіченко не скористався 2 брейк-пойнтами та відіграв 4 на своїй подачі.
Peugeot Slovak Open 2021 - ATP Challenger Tour
Братислава, Словаччина
Призовий фонд - € 66,640
Хард
Друге коло, 11 листопада
Таллон Грікспор - Данило Каленіченко 7:6 (2), 7:6 (1)
Раніше на цьому турнірі програли Ілля Марченко та Сергій Стаховський.