Каленіченко з боями поступився у другому колі челенджера у Братиславі

Українець покинув турнір

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Данило Каленіченко (510 ATP) у другому колі челенджеру в Словаччині поступився Таллону Грікспору з Нідерландів.

Матч тривав майже 1,5 години. Каленіченко не скористався 2 брейк-пойнтами та відіграв 4 на своїй подачі.

Peugeot Slovak Open 2021 - ATP Challenger Tour

Братислава, Словаччина

Призовий фонд - € 66,640

Хард

Друге коло, 11 листопада

Таллон Грікспор - Данило Каленіченко 7:6 (2), 7:6 (1)

Раніше на цьому турнірі програли Ілля Марченко та Сергій Стаховський.