Головне
Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022
Сьогодні 06:32 396
Світоліна розгромно програла Азаренка в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 03:29 776
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 23:42 11720 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 23:28 6116
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021
Вчора 23:21 372
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 22:59 7861
Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії
Вчора 22:33 628
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Вчора 22:03 861
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Вчора 17:39 541
Australian Open 2022. Світоліна проти Азаренка, Костюк проти Бадоси: розклад матчів українок у 3 колі
Вчора 17:36 880
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Азаренко: Я правильно обрала тактику проти Світоліної

Сьогодні 08:28 146 0
Вікторія Азаренко прокоментувала перемогу над українкою Еліною Світоліною у третьому раунді Australian Open.
Азаренко: Я правильно обрала тактику проти Світоліної
#Australian Open, #Азаренко, #Еліна Світоліна

Джерело - sport.ua.

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко обрала правильну тактику проти першої ракетки України Еліни Світоліної у третьому колі Australian Open.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я правильно зіграла саме з точки зору тактики. Не давала їй увійти у гру. Я знаю, що Світоліна чудово працює у захисті, що вона бореться.

Мені важливо було утримувати ініціативу у своїх руках, не давати їй можливості перепочити. Це була моя мета до матчу, і я змогла втілити цей план у життя", - сказала Азаренко.

Нагадаємо, Світоліна поступилась Азаренко в третьому колі Australian Open 2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39285
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11720
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 5974
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 6116
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8156
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7861