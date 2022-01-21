Джерело - sport.ua.
Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко обрала правильну тактику проти першої ракетки України Еліни Світоліної у третьому колі Australian Open.
Про це розповіла сама тенісистка.
"Я правильно зіграла саме з точки зору тактики. Не давала їй увійти у гру. Я знаю, що Світоліна чудово працює у захисті, що вона бореться.
Мені важливо було утримувати ініціативу у своїх руках, не давати їй можливості перепочити. Це була моя мета до матчу, і я змогла втілити цей план у життя", - сказала Азаренко.
Нагадаємо, Світоліна поступилась Азаренко в третьому колі Australian Open 2022.