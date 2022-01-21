Бадоса: Костюк показала шалений теніс

Українка Марта Костюк у майбутньому стане однією з найкращих тенісисток світу.

Про це розповіла іспанка Пауло Бадоса.

"Сьогодні мені довелося багато попрацювати на корті. Я очікувала, що матч вийде саме таким. Марта показу просто шалений теніс, вона грала як гравець з топ-5, у неї великий потенціал. Однозначно, вона вже скоро стане однією з найкращих тенісисток у світі. Я виклалася на повну, та в мене й вибору не було, бо Костюк так добре грала.

Я залишила всі сили на корті і дуже рада, що зрештою перемогла”, - розповіла Бадоса.