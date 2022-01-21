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Бадоса: Костюк показала шалений теніс

Сьогодні 09:12 222 0
Пауло Бадоса прокоментувала перемогу над Мартою Костюк
Бадоса: Костюк показала шалений теніс
#Australian Open, #Бадоса, #Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українка Марта Костюк у майбутньому стане однією з найкращих тенісисток світу.

Про це розповіла іспанка Пауло Бадоса.

"Сьогодні мені довелося багато попрацювати на корті. Я очікувала, що матч вийде саме таким. Марта показу просто шалений теніс, вона грала як гравець з топ-5, у неї великий потенціал. Однозначно, вона вже скоро стане однією з найкращих тенісисток у світі. Я виклалася на повну, та в мене й вибору не було, бо Костюк так добре грала.

Я залишила всі сили на корті і дуже рада, що зрештою перемогла”, - розповіла Бадоса.

Нагадаємо, Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022.

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