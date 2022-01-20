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Джокович бажає подати до суду на уряд Австралії

Сьогодні 19:25 262 0
Серб продовжує відстоювати свою позицію
Джокович бажає подати до суду на уряд Австралії
#Новак Джокович

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка світу Новак Джокович хоче подати до суду на уряд Австралії.

Про це повідомляє The Sun.

Джокович звинувачує уряд Австралії у жорстокому поводженні з ним у карантинному готелі Мельбурна. 34-річний серб вважає, що його фактично утримували в полоні.

Сума позову може становити 3,8 мільйона євро, серед яких 2,75 мільйона - потенційні призові Джоковича за перемогу на Australian Open. До якого саме суду має намір звернутися Новак, поки що не відомо.

Раніше депортували Джоковича з Австралії та не дали зіграти на Australian Open-2022.

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