Джокович бажає подати до суду на уряд Австралії

Серб продовжує відстоювати свою позицію

Перша ракетка світу Новак Джокович хоче подати до суду на уряд Австралії.

Про це повідомляє The Sun.

Джокович звинувачує уряд Австралії у жорстокому поводженні з ним у карантинному готелі Мельбурна. 34-річний серб вважає, що його фактично утримували в полоні.

Сума позову може становити 3,8 мільйона євро, серед яких 2,75 мільйона - потенційні призові Джоковича за перемогу на Australian Open. До якого саме суду має намір звернутися Новак, поки що не відомо.

Раніше депортували Джоковича з Австралії та не дали зіграти на Australian Open-2022.