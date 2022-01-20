Визначився розклад Світоліної та Костюк у третьому колі Australian Open

Став відомий розклад українок

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні став відомий розклад п'ятого ігрового дня.

Про це повідомляє ausopen.com.

Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк проведуть поєдинки третього кола у п'ятницю, 21 січня.

Розклад матчів українок:

Rod Laver Arena (Початок матчу о 02:00)

Еліна Світоліна (Україна, 16) – Вікторія Азаренко (Білорусь, 24)

Margaret Court Arena (Орієнтовний початок матчу о 03:30)

Марта Костюк (Україна, 66) – Паула Бадоса (Іспанія, 8)

Нагадаємо, Костюк та Ястремська з перемоги стартували у парному турнірі Australian Open.