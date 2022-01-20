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Визначився розклад Світоліної та Костюк у третьому колі Australian Open

Сьогодні 14:14 146 0
Став відомий розклад українок
Визначився розклад Світоліної та Костюк у третьому колі Australian Open
Фото - gettyimages
#Australian Open, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна

Джерело - ausopen.com.

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні став відомий розклад п'ятого ігрового дня.

Про це повідомляє ausopen.com.

Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк проведуть поєдинки третього кола у п'ятницю, 21 січня.

Розклад матчів українок:

Rod Laver Arena (Початок матчу о 02:00)

Еліна Світоліна (Україна, 16) – Вікторія Азаренко (Білорусь, 24)

Margaret Court Arena (Орієнтовний початок матчу о 03:30)

Марта Костюк (Україна, 66) – Паула Бадоса (Іспанія, 8)

Нагадаємо, Костюк та Ястремська з перемоги стартували у парному турнірі Australian Open.

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