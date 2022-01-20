Костюк та Ястремська з перемоги стартували у парному турнірі Australian Open

Українки пробились у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Марта Костюк / Даяна Ястремська вийшли до другого кола парного розряду Australian Open.

Українки обіграли дует зі США — Корі Гауфф/Кеті Макнеллі.

Матч тривав 2 години 23 хвилини. Українки тричі подали на виліт, допустили 8 подвійних помилок та використали 6 з 9 брейк-пойнтів

У наступному матчі парного розряду дует Костюк / Ястремська зіграє з італійсько-британською парою Жасмін Паоліні / Хезер Вотсон. Матч відбудеться у п'ятницю, 21 січня.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

Перше коло, 20 січня

Марта Костюк / Даяна Ястремська - Корі Гауфф/Кеті Макнеллі 5:7, 6:4, 7:5.

Раніше, Костюк (66) пробилася в третє коло Australian Open.