Костюк та Ястремська з перемоги стартували у парному турнірі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська пара Марта Костюк / Даяна Ястремська вийшли до другого кола парного розряду Australian Open.
Українки обіграли дует зі США — Корі Гауфф/Кеті Макнеллі.
Матч тривав 2 години 23 хвилини. Українки тричі подали на виліт, допустили 8 подвійних помилок та використали 6 з 9 брейк-пойнтів
У наступному матчі парного розряду дует Костюк / Ястремська зіграє з італійсько-британською парою Жасмін Паоліні / Хезер Вотсон. Матч відбудеться у п'ятницю, 21 січня.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 20 січня
Марта Костюк / Даяна Ястремська - Корі Гауфф/Кеті Макнеллі 5:7, 6:4, 7:5.