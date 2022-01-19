Бадоса: Костюк стане наступною зіркою туру

Друга ракетка України Марта Костюк (66) може стати наступною зіркою туру.

Про це розповіла наступна суперниця українки на Australian Open Паола Бадоса.

"Ми товаришуємо (з Костюк прим.) вже давно, кілька років. Я стежу за результатами Марти, належу до неї з великою повагою. Вона дуже талановита. Коли мене запитують, хто стане наступною зіркою в турі, то я говорю, що це Марта. Має великий потенціал, вона завжди небезпечна суперниця. Мені потрібно буде показати свій найкращий теніс, тому що я знаю, що їй подобаються такі матчі, і в наступній грі вона показуватиме найкраще, на що здатна", - сказала Бадоса.