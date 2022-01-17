Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (66) успішно розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.
У першому колі українка обіграла Діан Паррі із Франції (114), яка отримала вайлд-кард від організаторів.
Матч тривав 1 голину та 37 хвилин.
Костюк двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 10 брейк-пойнтів.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 17 січня
Марта Костюк - Діа Паррі 6:1, 7:6 (2)
Раніше, Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.