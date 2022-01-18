Визначився розклад Світоліної та Костюк у другому колі Australian Open

Став відомий розклад українок

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні став відомий розклад третього ігрового дня.

Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк проведуть поєдинки другого кола у середу, 19 січня, першим запуском (початок о 02.00 за київським часом).

Посіяна під 15-м номером Світоліна зійдеться з француженкою Армоні Тан, Костюк зіграє з 32-м номером "посіву" іспанкою Сарою Соррібес-Тормо.

У першому раунді жіночого парного розряду Australian Open українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза зустрінеться зі словенським тандемом Кайя Юван - Тамара Зіданшек четвертим запуском ігрового дня.

Раніше Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.