Рейтинг ATP: Надаль - у ТОП-5, Марченко піднявся на одну позицію

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 17 січня.
Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Олександр Звєрєв.
Найкращий український тенісист Ілля Марченко піднявся на один рядок і посів 164 місце. Сергій Стаховський піднявся на одну позицію.
Рейтинг ATP
17 січня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11015
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 8935
3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7970
4 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6540
5 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 4875
6 (5). Андрій Рубльов (Росія) - 4785
7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4568
8 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 4155
9 (9) Фелікс Оже-Альясім (Канада) - 3608
10 (11). Яннік Сіннер (Італія) - 3390
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164 (165). Ілля Марченко (Україна) - 427
219 (220). Сергій Стаховський (Україна) - 293
242 (244). Віталій Сачко (Україна) - 256
400 (401). Олексій Крутих (Україна) – 106
427 (431). Георгій Кравченко (Україна) - 91
Раніше, Світоліна опустилася на 17 місце у рейтингу WTA.