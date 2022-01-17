Рейтинг ATP: Надаль - у ТОП-5, Марченко піднявся на одну позицію

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 17 січня.

Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Олександр Звєрєв.

Найкращий український тенісист Ілля Марченко піднявся на один рядок і посів 164 місце. Сергій Стаховський піднявся на одну позицію.

Рейтинг ATP

17 січня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11015

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 8935

3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7970

4 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6540

5 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 4875

6 (5). Андрій Рубльов (Росія) - 4785

7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4568

8 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 4155

9 (9) Фелікс Оже-Альясім (Канада) - 3608 10 (11). Яннік Сіннер (Італія) - 3390

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164 (165). Ілля Марченко (Україна) - 427 219 (220). Сергій Стаховський (Україна) - 293 242 (244). Віталій Сачко (Україна) - 256 400 (401). Олексій Крутих (Україна) – 106 427 (431). Георгій Кравченко (Україна) - 91

Раніше, Світоліна опустилася на 17 місце у рейтингу WTA.