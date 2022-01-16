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Джокович: Я дуже розчарований, але поважаю рішення суду

Сьогодні 12:24 166 0
Серб прокоментував рішення суду щодо своєї депортації
Джокович: Я дуже розчарований, але поважаю рішення суду
#Новак Джокович

Джерело - The Age.

Перша ракетка світу Новак Джокович розчарований рішенням Федерального суду Австралії щодо своєї депортації. 

Про це заявив сербський тенісист.

"Я вкрай розчарований відхиленням моєї заяви щодо судового перегляду рішення про анулювання візи. Це означає, що я не можу залишатися в Австралії та брати участь в Australian Open.

Я поважаю рішення суду і співпрацюватиму з відповідними органами щодо мого від'їзду з Австралії.

Мені трохи незручно, що останніми тижнями вся увага була зосереджена на мені, і я сподіваюся, що тепер ми всі зможемо зосередитися на грі та турнірі, який я люблю. Я хотів би побажати гравцям, суддям, персоналу, волонтерам та вболівальникам всього найкращого на майбутніх змаганнях", - сказав Джокович.

Очікується, що Джоковичу на три роки заборонять в'їзд до Австралії. Він пропустить Australian Open.

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