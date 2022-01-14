Влада Австралії вдруге анулювала візу Джоковича

Джокович може не зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії

Перша ракетка світу Новак Джокович найближчим часом має покинути Австралію.

Про це повідомляє видання The Age.

Міністр імміграції Австралії Алекс Хоук вирішив повторно анулювати візу сербського тенісиста.

За словами чиновника, таке рішення має під собою медичні підстави, а також наголосив, що анулювання візи Джоковича відповідає суспільним інтересам.

Хоук наголосив, що він ретельно вивчив усю інформацію, яку йому надали Міністерство внутрішніх справ, прикордонна служба Австралії та сам Новак.

Джерело також зазначає, що адвокати серба планують оскаржити це рішення.

Раніше повідомлялося, що Джокович надав неправдиву інформацію у декларації при в'їзді в Австралію.