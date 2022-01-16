Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 17 місце

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток у 2022 році.
Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та іспанка Гарбіньє Мугуруса.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 17-е місце. Ангеліна Калініна встановила особистий рекорд та дебютувала у ТОП-50 рейтингу, піднявшись на 49-е місце. Марта Костюк опустилася на 16 позицій, а Даяна Ястремська одразу на 42.
Рейтинг WTA
16 січня 2022 року
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|7111
|2 (2)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|5698
|3 (3)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|5425
|4 (4)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|5213
|5 (5)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4582
|6 (9)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4264
|7(7)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4231
|8 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|4071
|9 (8)
|Іга Свьонтек (Польща)
|3916
|10 (10)
|Он Жабер (Туніс)
|3500
|17 (16)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2641
|
49 (51)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1188
|66 (50)
|Марта Костюк (Україна)
|1030
|119 (120)
|Леся Цуренко (Україна)
|634
|
144 (102)
|
Даяна Ястремська (Україна)
|502
|
149 (144)
|Катерина Байндль (Козлова) (Україна)
|
480
|151 (152)
|Дар’я Снігур (Україна)
|478
|188 (190)
|Катеріна Завацька (Україна)
|
364
|290 (254)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|
233