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Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 17 місце

Сьогодні 10:59 183492
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 17 місце
Фото - gettyimages
#WTA, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток у 2022 році.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та іспанка Гарбіньє Мугуруса.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 17-е місце. Ангеліна Калініна встановила особистий рекорд та дебютувала у ТОП-50 рейтингу, піднявшись на 49-е місце. Марта Костюк опустилася на 16 позицій, а Даяна Ястремська одразу на 42.

Рейтинг WTA
16 січня 2022 року
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 7111
2 (2) Арина Соболенко (Білорусь) 5698
3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 5425
4 (4) Барбора Крейчикова (Чехія) 5213
5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) 4582
6 (9) Паула Бадоса (Іспанія) 4264
7(7) Анетт Контавейт (Естонія) 4231
8 (6) Марія Саккарі (Греція) 4071
9 (8) Іга Свьонтек (Польща) 3916
10 (10) Он Жабер (Туніс) 3500
17 (16) Еліна Світоліна (Україна) 2641

 49 (51) 

 Ангеліна Калініна (Україна) 1188
66 (50) Марта Костюк (Україна)
 1030
119 (120) Леся Цуренко (Україна) 634

144 (102)

Даяна Ястремська (Україна)

 502

 149 (144)

 Катерина Байндль (Козлова) (Україна)

480
151 (152) Дар’я Снігур (Україна) 478
188 (190) Катеріна Завацька (Україна)

364
290 (254)  Катерина Бондаренко (Україна)

233