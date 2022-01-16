Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 17 місце

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток у 2022 році.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та іспанка Гарбіньє Мугуруса.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 17-е місце. Ангеліна Калініна встановила особистий рекорд та дебютувала у ТОП-50 рейтингу, піднявшись на 49-е місце. Марта Костюк опустилася на 16 позицій, а Даяна Ястремська одразу на 42.

Рейтинг WTA

16 січня 2022 року