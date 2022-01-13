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На Australian Open введуть нові обмеження

Вчора 23:11 183 0
На Australian Open введуть нові обмеження
#Australian Open

Джерело - btu.org.uа.

Влада штату Вікторія, де відбувається Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, оголосила про скорочення кількості глядачів через заходи безпеки в умовах зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє BTU.

Продаж квитків на ігрові сесії зупиниться на 50% від повної заповнюваності трибун.

При цьому зазначається, що всі квитки, які купили на цей момент, залишаються дійсними (тобто продажі раніше не перейшли цю позначку). У листопаді влада дозволила проводити турнір за повних трибун.

Маски будуть обов'язковими для усіх відвідувачів турніру. Обмеження за щільністю - одна людина на два квадратні метри - також застосовуватиметься на закритих об'єктах у Мельбурн-парку.

Раніше Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open.

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