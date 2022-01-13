Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
32-річна українська тенісистка Леся Цуренко (№120 WTA) пробилася до фіналу кваліфікації Australian Open.
У півфіналі кваліфікації Цуренко у двох сетах обіграла американку Ейжу Мухаммад - 6:3, 7:5. Матч тривав 1 годину 38 хвилин.
Цуренко припустилася однієї подвійної помилки та використала 5 із 12 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, друге коло
13 січня
Леся Цуренко (Україна) - Ейжу Мухаммад (CША) 6:3, 7:5
Раніше Бондаренко програла Маріно у кваліфікації Australian Open.