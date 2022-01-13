Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open

Матч тривав 1 годину 38 хвилин

Джерело - Чемпіон.

32-річна українська тенісистка Леся Цуренко (№120 WTA) пробилася до фіналу кваліфікації Australian Open.

У півфіналі кваліфікації Цуренко у двох сетах обіграла американку Ейжу Мухаммад - 6:3, 7:5. Матч тривав 1 годину 38 хвилин.

Цуренко припустилася однієї подвійної помилки та використала 5 із 12 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $75,000,000

Хард

Кваліфікація, друге коло

13 січня

Леся Цуренко (Україна) - Ейжу Мухаммад (CША) 6:3, 7:5

Раніше Бондаренко програла Маріно у кваліфікації Australian Open.