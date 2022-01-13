Кіченок зі Остапенко програла у чвертьфіналі турніру у Сіднеї

Українка залишила парні змагання

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок поступилася у парному розряді турніру WTA 500 в Австралії.

У чвертьфіналі у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії Люда поступилася китайському тандему Сюй Іфань / Ян Чжаосюань.

Нагадаємо, що в одиничному розряді у першому раунді кваліфікації Людмила Кіченок програла дев'ятій сіяній Діані Паррі із Франції.

Sydney Tennis Classic - WTA500

Сідней (Австралія)

Призовий фонд $703,580

Парний розряд

Чвертьфінал

13 січня

Сюй Іфань / Ян Чжаосюань - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:7 (4:7), 6:3, 10:7