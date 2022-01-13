Українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу
Вчора 16:48 991
Прометей програв Хапоелю у раунді плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА
Сьогодні 08:40 241
Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:24 290
Антонов: Переїзд до Росії - це було не моє рішення
Сьогодні 08:08 907
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: повний розклад змагань
Сьогодні 07:24 2259
Інтер здолав Ювентус та виграв Суперкубок Італії
Сьогодні 00:38 731
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:01 9622
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 23:16 6407 2
Київ-Баскет переграв Крайльсхайм у Кубку Європи ФІБА
Вчора 20:57 342
Епіцентр-Подоляни поступилися Панатінаїкосу у Кубку Виклику
Вчора 20:14 395
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Кіченок зі Остапенко програла у чвертьфіналі турніру у Сіднеї

Сьогодні 10:40 94 0
Українка залишила парні змагання
Кіченок зі Остапенко програла у чвертьфіналі турніру у Сіднеї
Фото Getty Images
#Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок поступилася у парному розряді турніру WTA 500 в Австралії.

У чвертьфіналі у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії Люда поступилася китайському тандему Сюй Іфань / Ян Чжаосюань.

Нагадаємо, що в одиничному розряді у першому раунді кваліфікації Людмила Кіченок програла дев'ятій сіяній Діані Паррі із Франції.

Sydney Tennis Classic - WTA500
Сідней (Австралія)
Призовий фонд $703,580
Парний розряд
Чвертьфінал
13 січня

Сюй Іфань / Ян Чжаосюань - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:7 (4:7), 6:3, 10:7

Коментарі ()