Кіченок зі Остапенко програла у чвертьфіналі турніру у Сіднеї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок поступилася у парному розряді турніру WTA 500 в Австралії.
У чвертьфіналі у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії Люда поступилася китайському тандему Сюй Іфань / Ян Чжаосюань.
Нагадаємо, що в одиничному розряді у першому раунді кваліфікації Людмила Кіченок програла дев'ятій сіяній Діані Паррі із Франції.
Sydney Tennis Classic - WTA500
Сідней (Австралія)
Призовий фонд $703,580
Парний розряд
Чвертьфінал
13 січня
Сюй Іфань / Ян Чжаосюань - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:7 (4:7), 6:3, 10:7