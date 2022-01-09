Джерело - Чемпіон.
У першому раунді кваліфікації українська тенісистка Людмила Кіченок програла дев'ятій сіяній Діані Паррі із Франції.
Українка поступилася у двох сетах. Матч тривав 58 хвилин.
Кіченок зробила один ейс, припустилася трьох подвійних помилок та використала 1 із 2 брейк-пойнтів.
Востаннє українка грала одиночні матчі у кваліфікації турнірів WTA у Монреалі та Чикаго минулого року.
Відзначимо, Людмила заявлена у парну сітку турніру разом із латвійкою Оленою Остапенко.
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Сідней (Австралія)
Призовий фонд $703,580
Кваліфікація, перше коло
9 січня
Діан Паррі - Людмила Кіченок 6:3, 6:1
Раніше, Ястремська з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Аделаїді.