Українки отримали суперниць у першому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Усі вони волею жеребу потрапили у верхню половину сітки.
Першій ракетці України Еліні Світоліній (№16 WTA) протистоятиме Фіона Ферро з Франції (№104 WTA).
Із суперницями інших українок можна ознайомитись нижче:
Марта Костюк (№50 WTA) - Діан Паррі (Франція, №117 WTA)
Ангеліна Калініна (№51 WTA) - Джессіка Пегула (США, №22 WTA)
Даяна Ястремська (№102 WTA) - Медісон Бренгл (США, WTA 59)
#AusOpen Singles Draw. pic.twitter.com/gyBZigu8LV— WTA Insider (@WTA_insider) January 13, 2022
Раніше, Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open.