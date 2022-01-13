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Українки отримали суперниць у першому колі Australian Open

Сьогодні 10:09 226 0
У Мельбурні відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії
Українки отримали суперниць у першому колі Australian Open
#Australian Open, #Ангеліна Калініна, #Еліна Світоліна, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Усі вони волею жеребу потрапили у верхню половину сітки.

Першій ракетці України Еліні Світоліній (№16 WTA) протистоятиме Фіона Ферро з Франції (№104 WTA).

Із суперницями інших українок можна ознайомитись нижче:

Марта Костюк (№50 WTA) - Діан Паррі (Франція, №117 WTA)

Ангеліна Калініна (№51 WTA) - Джессіка Пегула (США, №22 WTA)

Даяна Ястремська (№102 WTA) - Медісон Бренгл (США, WTA 59)

Раніше, Цуренко вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open.

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