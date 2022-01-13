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Прямі трансляції

Байндл програла росіянці у кваліфікації Australian Open

Сьогодні 08:55 226 0
Матч тривав 1 годину 29 хвилин
Байндл програла росіянці у кваліфікації Australian Open
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

27-річна українська тенісистка Катерина Байндл (№144 WTA) не змогла вийти до фіналу кваліфікації Australian Open.

У півфінальному поєдинку Байндл у двох сетах програла росіянці Еліні Аванесян (№214 WTA) - 2:6, 5:7. Матч тривав 1 годину 29 хвилин.

У фіналі кваліфікації Аванесян зустрінеться з українкою Цуренко, яка перемогла Мухаммад.

Цуренко виконала один ейс, припустилася двох подвійних помилок та використала 5 із 13 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, друге коло
13 січня

Еліна Аванесян (Росія) - Катерина Байндл (Україна) 6:2, 7:5

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